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Ayhan Bilgen gözaltında

Ayhan Bilgen gözaltında.16675
  • Giriş : 29.01.2017 / 11:04:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 11:27:55

HDP'nin parti sözcüsü Ayhan Bilgen de bugün sabaha karşı gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda polislerce gözaltına alındı. Bilgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

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