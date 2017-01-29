Ayhan Bilgen gözaltında
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda polislerce gözaltına alındı. Bilgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Hemzemin geçitte dehşet anları
Hemzemin geçitte bariyerlerin kapanması ile birlikte korku dolu anlar yaşandı.
Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk
Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelinin benzeri, kardan yapıldı.
Taksim, Texsas'a dönüştü!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim'de dün gece silahlar konuştu.
Aladağ'da 100 liralık ihmal!
Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangının 100 liralık bir rölenin olmamasından kaynaklandığı
DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı
Terör örgütü DEAŞ'in kontrolündeki Havice'den kaçmak isteyen siviller mayına bastı.