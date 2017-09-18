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Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı

Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı.16675
  • Giriş : 18.09.2017 / 11:36:00

HDP'li vekil Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tahliye edilen HDP'li vekil Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

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