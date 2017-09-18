Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı
Tahliye edilen HDP'li vekil Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Başbakan: Dünyayı ona dar ederiz
Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Başbakan'dan TEOG açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.
Barzani'ye uyarı: Her türlü adımı atarız
Irak Kürt Bölgesi'nin bağımsızlık referandumuna günler kala bölgede gerilim dozu gittikçe yükseliyor
ABD'ye net mesaj!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili ABD'li mevkidaşı ile bir gö
Başbakan'dan stadyum talimatı!
Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da inşa edilen stadyum ile ilgili talimatı verdi.
Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.