Ayhan Sicimoğlu'ndan Yavuz Bingöl'e tepki
Ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu, türkücü Yavuz Bingöl'ün 'Yurt dışında yapamadığımız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz' sözlerine tepki gösterdi.
Ayhan Sicimoğlu, Tuhaf Dergi’den Nurhak Kaya’ya verdiği röportajda, “Geçen gün müzisyen bir arkadaşımız yere tükürmenin özgürlük olduğunu söylemiş. Ben tükürenlerden rahatsız oluyorum, o ise Avrupa'ya gittiğinde yere tükürememekten şikâyetçi. Yere tüküren birini görürsem de, ‘Kardeşim tükürmek delikanlılığa yakışmaz,’ demekten asla kaçınmam” ifadelerini kullandı.
Türkücü Yavuz Bingöl, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, “Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.
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