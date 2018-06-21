Aykut Hoca'nın istemediği Ozan La Liga yolcusu
2015 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen ancak Aykut Kocaman'ın 11'lerde yer vermediği Ozan Tufan'ın İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi.
Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girona'ya satılması bekleniyor.
GÜNEŞ
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