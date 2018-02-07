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Aykut Hoca, sol beke genç oyuncuyu koyuyor

Aykut Hoca, sol beke genç oyuncuyu koyuyor.16700
  • Giriş : 07.02.2018 / 15:03:00

Teknik adam Aykut Kocaman, sol beke genç oyuncuyu koyuyor

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Fenerbahçe'de taktik değişikliği. Tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Hasan ve İsmail'in yokluğunda genç oyuncu Serhat Kot'u oynatacak.   

Fenerbahçe'deki stoper sıkıntısı Neto'nun dönüşü ile şimdilik sona ererken, bu kez sol bek krizi patlak verdi. İsmail Köybaşı'nın yapılan ilk kontrollerinde kasığında ödem tespit edilirken, yırtıktan şüphe edildiği öğrenildi. Bu mevkinin diğer alternatifi Hasan Ali'nin ise yeniden ayağı şişti. Kupadaki Giresun maçında Serhat Kot görev yapacak.

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