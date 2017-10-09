Aykut Hoca, Volkan Demirel'e görev veriyor
16 yıldır Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla Malatyaspor maçında forma giyebilir.
Toplamda 11 farklı isimle forma mücadelesi veren Volkan yerini korumayı hep başarmıştı. Ta ki, Carlos Kameni transferine kadar. 35 yaşındaki file bekçisi, sezona kötü başlayınca yıllardır oturduğu tahtını Kamerunlu kaleciye kaptırdı. Son 3 karşılaşmada kulübede kalan Volkan, kariyerinin 600. maçına hasret kalınca toparlanması gerektiğini anladı. Tecrübeli eldiven, antrenmanlarda eski formunu yakalamak için ekstra çalışmalar yapıyor.
Fiziksel verileri üst düzeye çıkan Volkan Demirel’le teknik direktör Aykut Kocaman da yakından ilgileniyor. Kameni ile Volkan arasındaki rekabetten son derece memnun olan Kocaman, kaptana, “Böyle devam et” sözleriyle moral aşılıyor. Aykut Hoca’nın, Malatya maçında kaleci tercihi konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor. Volkan özellikle Galatasaray derbisinde forma giymek için çabalarken, Kocaman’ın bu hafta Kameni’yi yedek soyundurabileceği ifade ediliyor.
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