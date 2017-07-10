Aykut Kocaman 2 yıldız ismi gönderiyor
Yeniden Fenerbahçe'nin başına gelen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Aatif ve Stoch'u takımdan göndermeye hazırlanıyor.
TRANSFER çalışmalarını aralıksız sürdüren F.Bahçe’de yaprak dökümü de yaşanacak. Kadroya takviye yapılmasına rağmen ilk hazırlık maçında Juventus Bükreş’e kaybedilmesi Aykut Kocaman’ın sinirlerini bozdu. F.Bahçe forması için terinin son damlasına kadar çalışacak isimlerle yola devam etmek istediğini belirten Kocaman, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini bugün açıklayacak.
GEÇEN sezon devre arası Trabzonspor’a gönderilmek istenen Aatif ile bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch’un, sarı-lacivertlilere bu kez kesin olarak veda etmesi bekleniyor. Şu ana kadarki performansından memnun kalmadığı Neuestadter’i farklı mevkilerde forma giyebiliyor olmasından dolayı kadroda tutmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, birçok genç ismin de üzerini çizecek. Söz konusu futbolcuların yurt dışı kampına da götürülmeyeceği öğrenildi.
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