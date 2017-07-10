Facebook Twitter Rss

Aykut Kocaman 2 yıldız ismi gönderiyor

Aykut Kocaman 2 yıldız ismi gönderiyor.35725
  • Giriş : 10.07.2017 / 09:22:00

Fenerbahçe Kulübü'nde Aykut Kocaman operasyonu başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yeniden Fenerbahçe'nin başına gelen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Aatif ve Stoch'u takımdan göndermeye hazırlanıyor.

TRANSFER çalışmalarını aralıksız sürdüren F.Bahçe’de yaprak dökümü de yaşanacak. Kadroya takviye yapılmasına rağmen ilk hazırlık maçında Juventus Bükreş’e kaybedilmesi Aykut Kocaman’ın sinirlerini bozdu. F.Bahçe forması için terinin son damlasına kadar çalışacak isimlerle yola devam etmek istediğini belirten Kocaman, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini bugün açıklayacak.

GEÇEN sezon devre arası Trabzonspor’a gönderilmek istenen Aatif ile bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch’un, sarı-lacivertlilere bu kez kesin olarak veda etmesi bekleniyor. Şu ana kadarki performansından memnun kalmadığı Neuestadter’i farklı mevkilerde forma giyebiliyor olmasından dolayı kadroda tutmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, birçok genç ismin de üzerini çizecek. Söz konusu futbolcuların yurt dışı kampına da götürülmeyeceği öğrenildi.

ŞAMPİY10

AK Parti, dünyaya FETÖ'yü anlatacak

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Marcelo gidiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ve Diego Costa, Kara Kartal'a geliyor!

Ve Diego Costa, Kara Kartal'a geliyor!

Beşiktaş Kulübü transfere doymuyor. Yeni isim Diego Costa.

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'ı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.

 

Flaş! Semih Kaya Galatasaray'dan ayrılıyor!

Flaş! Semih Kaya Galatasaray'dan ayrılıyor!

Uzun süredir Galatasaray forması giyen Semih Kaya, Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer oldu.

Tudor'la tartıştı, Slovakya kampından kovuldu!

Tudor'la tartıştı, Slovakya kampından kovuldu!

Galatasaray'da teknik adam Igor Tudor'la tartışma yaşayan Luis Cavanda, kamptan gönderildi ve kadro

 

Galatasaray hız kesmiyor! Ben Arfa sesleri!

Galatasaray hız kesmiyor! Ben Arfa sesleri!

Yeni sezona daha iyi bir takımla girmek isteyen Galatasaray'da transferler üst üste geliyor.

Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!

Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!

Fenerbahçe'yle karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen futbolcu Volkan Şen'in yeni adresi belli oluy


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya