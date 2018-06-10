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Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıyor!

Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıyor!.15401
  • Giriş : 10.06.2018 / 15:41:00

Tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıyor.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'deki seçimler sonrası beklemeye alınan teknik direktör Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıdığı öğrenildi.

Bu arada eski takımı Konyaspor’un da henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamaması, Yeşil- Beyazlı yönetimin yönünü Kocaman’a çevirmesine yol açtı.

Bu arada henüz teknik adam bulamayan Akhisarspor’un da Aykut Kocaman’la ilgilendiği öğrenilirken, tecrübeli hocanın, Fenerbahçe yönetiminden gelecek çağrıyı beklediği konuşuluyor.

Bir diğer iddia ise Kocaman’ın, Kanarya’dan olumlu yanıt alamaması halinde bir süre dinlenmeye çekilmesi yönünde.

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