Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıyor!
Fenerbahçe'deki seçimler sonrası beklemeye alınan teknik direktör Aykut Kocaman'a İran'dan teklif yağıdığı öğrenildi.
Bu arada eski takımı Konyaspor’un da henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamaması, Yeşil- Beyazlı yönetimin yönünü Kocaman’a çevirmesine yol açtı.
Bu arada henüz teknik adam bulamayan Akhisarspor’un da Aykut Kocaman’la ilgilendiği öğrenilirken, tecrübeli hocanın, Fenerbahçe yönetiminden gelecek çağrıyı beklediği konuşuluyor.
Bir diğer iddia ise Kocaman’ın, Kanarya’dan olumlu yanıt alamaması halinde bir süre dinlenmeye çekilmesi yönünde.
FANATİK
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