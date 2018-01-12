Aykut Kocaman açıkladı! Takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında yaptığı açıklamasında Robin Van Persie ile ilgili kararını açıkladı.
Kocaman'ın sözlerinden satırbaşları şöyle;
- Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken biraz çatırdama oldu. Devre arasına girmeyi beklemiştik. Bu süreç bize faydalı oldu.
- İlk haftaları tahmin etmek kolay değil ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilmek mümkün.
- Telafinin azaldığı ligde sert Göztepe maçıyla başlayacağız. İyi başlayacağımızı düşünüyorum. Sezon başında beraber çalıştığımız oyuncu sayımız daha azdı.
- Van Persie hakkında konuşmak iki tarafa da fayda sağlamaz. Bir ayrılık gerekiyordu ve bunun olma ihtimali yüksek görünüyor.
- Ozan ile yaptığım görüşmeler ikimizin arasında. Bunları anlatamam. Söyleyebileceğim tek şey, ikinci yarıda planlarım içerisinde Ozan Tufan yok.
- Ben özel hayata girmem, saçmalık. İş hayatına yansıtmazsa düşünmem. Yerli-yabancı herkese aynı davranırım. Ben neysem öyle davranıyorum. Ben meslek konusunda oyuncularımın aidiyet duygusunu taşımasını istiyorum. Disiplin ile ilgili saygısızlık olursa bu göğüsleyeceğim bir şey olamaz.
- Benim insani ve mesleki yapım insan harcamaya yönelik değil. Ben hep nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünürüm. Tabii istemeden hatalar yapmışımdır. Ozan Tufan ile ilgili kararım sadece saha içi.
- Transfer yapmasak bile bu oyuncu grubu, şampiyonluk yarışında son ana kadar olacaktır. Kaliteli bir kadromuz var, sonuna kadar da mücadeleyi bırakmayacağız.
- Bu kampın ikinci döneme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. 2-3 senedir yapılan antrenman içeriği, hacminin biraz ötesine çıkmaya çalıştık. Temel sorunlara girmek gibi burada da sorun oldu ve ortalamanın üstüne sakatlıklar geldi.
- Elif Elmas sadece 18 yaşında bir oyuncu. Onu kurtarıcı olarak görmek zarar veriyor. Şapkadan tavşan çıkartacak bir oyuncu değil. Ama gelişimi sürerse harika bir takım oyuncusu olacak.
- Transfere kapalı değilim. Ama öbür taraftan 6 hafta içinde 3 tane şampiyonluk isteyen takımla oynayacağız. gelen oyuncu çok üst düzey olmalı ki takıma hemen girip katkı sağlamalı. Bu istediğimiz seviyedeki oyuncuların maliyeti 15-20 milyon euro'yu buluyor.
ŞAMPİY10
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