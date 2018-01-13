Aykut Kocaman açıkladı! Takımdan kalıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, golcü oyuncu Fernando ile ilgili övgü dolu sözler sarfederken, genç yeteneğin takımda kalacağını söyledi.
Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı Antalya kampını bu akşamki Kukesi maçıyla sonlandıracak ve gece İstanbul'a dönecek.
Antalya kampında takımdaki her oyuncuyu büyük bir dikkatle takip eden Aykut Kocaman ise Fernandao'nun çalışmalarından bir hayli memnun kaldı.
Kocaman, Brezilyalı forvetle ilgili olarak "Fernandao kampta çok çalıştı. Ondan çok memnunum. Sahada mücadelesi çok iyi, adeta rakiplerle boğuşuyor. Hava toplarında faydalı. Bir yere gidemez. İkinci yarı önemli bir oyuncumuz olacak" şeklinde konuştu.
FANATİK
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