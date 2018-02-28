Facebook Twitter Rss

Aykut Kocaman: Beni kimse anlamıyor

Aykut Kocaman: Beni kimse anlamıyor.11206
  • Giriş : 28.02.2018 / 17:16:00

Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı öncesi açıklama yapıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi ile ilgili yaptığı açıklamasında atılan gol öncesi Atiba'nın Mehmet Topal'a faul yaptığını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tampon tampona giden şampiyonluk yarışında ikili averajı Beşiktaş'a kaptırmalarından çok rahatsız. Öğrencileriyle yaptığı sohbette büyük bir fırsat teptiklerini belirten deneyimli hoca, aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin sezon sonunda canlarını yakmasından çekindiğini söyledi.

Kocaman, 2010-11 sezonunda averajla şampiyon olduklarını da hatırlatırken, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş 2. yarı bizden daha etkiliydi. Bunu kabul ediyorum ama kırılma anlarını değerlendirebilseydik ortaya farklı bir senaryo çıkardı. Uzatmada yediğimiz o gol hiç olmadı. Şunu da belirtmeliyim ki golden önce faul vardı. Ayrıca golü atan Quaresma'nın daha uzatmalar başlamadan Valbuena'ya yaptığı sert faulden dolayı kırmızı görüp oyundan atılması lazımdı" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Şimdi kimse anlamıyor ama büyük bir avantajı kaptırmış olduk. Bu senaryo lig sonunda umarım karşımıza kötü şekilde çıkmaz. Şimdi onlardan daha fazla puan toplamamız lazım. Başakşehir'e karşı ikili averajda öndeyiz. Kıran kırana sürecek bu yarışta G.Saray'a karşı üstünlüğü almamız da muhtemel. Kendi evimizdeki maçta rakibimizi mutlaka yenmeliyiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

TÜRKİYE

Bülent Arınç o Tweet'i sildi

Akit TV sunucusuna 4,5 yıl hapis

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dursun Özbek'ten başkan adaylığı açıklaması

Dursun Özbek'ten başkan adaylığı açıklaması

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten başkan adaylığı açıklaması geldi.

Güneş: Quaresma gençlere örnek olsun

Güneş: Quaresma gençlere örnek olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.

 

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap gecikmedi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap gecikmedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap gecikmedi.

Galatasaray final yolunda büyük avantaj kazandı

Galatasaray final yolunda büyük avantaj kazandı

Galatasaray, Akhisarspor'u 2-1 yenerek final yolunda büyük bir adım atmış oldu.

 

Galatasaray'dan UEFA'ya açıklaması geldi

Galatasaray'dan UEFA'ya açıklaması geldi

Galatasaray Kulübü'nden UEFA ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya