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Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi uyardı

Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi uyardı.11206
  • Giriş : 22.02.2018 / 09:33:00

Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi takım oyuncularını uyardı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi takım oyuncularını taktik ve oyun disiplinine sadık kalması konusunda uyardı.

Son maçların formda takımı Fenerbahçe’de taktik analizleriyle ön plana çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş’a çalışıyor. Detaylı bir analiz ve değerlendirme içerisinde olan başarılı teknik adam oyuncuları sadece fiziksel ve taktiksel değil, psikolojik olarak da hazırlıyor. Kaldı ki, Vodafone Park’ta oynanacak maçtaki anahtar kelimeyi de söylüyor: SAKİNLİK. Yüksek tansiyonlu maçlardan alnının akıyla ve sakinlikle çıkmayı başaran sarı-lacivertliler aynı plan içiresinde hedefine ulaşmayı düşünüyor. Kocaman, iki takım açısından da çok büyük önem arz eden ve kaybedenin zirve yolunda yara alacağı maçta hakem ve rakiple kesinlikle diyaloğa girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Beşiktaş’ın hem bireysel hem de takım olarak ayrıntılı analizini hazırlatan Kocaman, oyuncularına rakibin güçlü ve zayıf yanlarını âdeta ezberletiyor. Tıpkı çok önemli bir zafer elde ettiği Başakşehir deplasmanında olduğu gibi. Siyah-beyazlıların güçlü ve zayıf yanlarını şemalar ve görsellerle takımına aktaran Aykut Hoca, rakibin orta sahasına da dikkat çekiyor. Takım oyunundan ve taktik disiplinden asla kopmamaları gerektiğini oyuncularına anlatan Kocaman Beşiktaş orta sahasına da baskıyla hükmetmeyi planlıyor. Ayrıca rakibin baskı altında defanstan çıkarken hatalar yaptığının da altını çizip hücum oyuncularına bu konuda “pres” talimatı veriyor. Negredo’ya göre daha hareketli olan Love konusunda da defans futbolcularının dikkati çekiliyor.

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