Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına rağmen takımını derbi için hazırlıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başından beri dile getirdiği iddiasında geri adım atmıyor. Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Beşiktaş rövanşta sahada olacak. Herkes bu maçı düşünsün, ona göre kendini hazırlasın” dedi.
Beşiktaş, tribün olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalan kupa rövanşına çıkmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe cephesi ise başından beri rakibinin bu kararından geri adım atacağı görüşünde. Daha önce bu düşüncesini basın mensuplarıyla paylaşan Aykut Kocaman, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda da benzer sözler sarf etti.
Başarılı teknik adam, “Beşiktaş, perşembe günkü (yarın) rövanşta sahada olacak. Hâlâ buna inanıyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Kimse, ‘Rakip nasıl olsa oynamayacak. Artık ligi düşünelim’ diyerek kendini salmasın. Kalan 33 dakikayı oynanacak şekilde hazırlanacağız. Sakın motivasyonu kaybetmeyin” ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman daha sonra Siyah- Beyazlılar ile ilgili öğrencilerine taktiksel bilgiler verdi. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal da hocalarının uyarıları sonrası harekete geçerek, arkadaşlarına benzer sözlerle ikazlarda bulundu.
FANATİK
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