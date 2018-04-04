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Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar

Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar.11206
  • Giriş : 04.04.2018 / 09:24:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Kayserispor ile oynadığı deplasman maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Kayserispor’a karşı 5-0’lık bir galibiyet alan Fenerbahçe’de Kocaman, yaratılan şiddet dolu atmosferle ilgili olarak yardımcı antrenörlerine, “Sanki herkes bize karşı birleşmiş ve nefretlerini kusuyorlar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 5-0’lık galibiyetin alındığı Kayseri deplasmanın coşkusu yaşanırken Aykut Kocaman çıkan olaylardan dolayı son derece üzgündü. Sanki bir savaş varmışçasına rakip taraftarların Kayserispor tribününde birleşerek bir şiddet ortamı oluşturmasından rahatsız olan Aykut Kocaman yardımcı antrenörlerine konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Karşılaşma boyunca tribünlerde Kayserispor formalı kişiler olduğu kadar diğer takım formalarını giyen kişiler de vardı. Sanki herkes bize karşı birleşmiş ve nefretlerini kusuyorlardı.”

Karşılaşma devam ederken tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun çok sık durmuştu. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, aut atışlarını kullanmakta güçlük yaşarken Kayserispor kaptanı Umut Bulut, Fenerbahçe ceza sahasına kadar gelerek atılan yabancı maddelere karşı Volkan’a kalkan olmuştu. 5-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona eren mücadelede sarı lacivertlilere karşı bu kadar şiddet ortamı yaratılması camiayı çok rahatsız etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, olaylardan ötürü Kayserispor’a ağır bir ceza vermesi bekleniyor.

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