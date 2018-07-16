Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok
Ünlü teknik adam Aykut Kocaman, Dünya Kupası finali için karşı karşıya gelen Fransa-Hırvatistan maçını değerlendirdi.
Aykut Kocaman'ın sözleri şöyle;
Aradaki farkı belirleyen en önemli şey Fransa'nın kuvvetli oyunuydu. Hırvatlar'daki kaliteli oyuncular Modric, Rakitic, Brozovic'i durdurdular ve sonuç almaya giden kuvvetli oyunu sergilemeyi başardılar.
120 dakikalık oyun sadece fiziksel değil, ruhsal yorgunluğa dönüşüyor. İngilizler Hırvatlar'ın baskısına direnemedi ama Fransızlar, bu baskıya çok ustaca ve iyi kapanarak karşılık verdi. 3. golden sonra enerji kalmadı Hırvatistan'da.
Dünyada oyun buraya gidiyor. 'Ben şuyum ben buyum, ayağıma top gelirse oynarım' diyen oyunculara yer yok.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta Babel krizi giderek büyüyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel ile ilgili kriz giderek büyüyor.
Burak Yılmaz'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.
Çağlar Söyüncü dev kulübün radarında!
Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'ye İspanyol dünya devi talip oldu.
Mansız: Beşiktaş'ta gol sorunu kalmaz
Yeniden yuvaya dönen İlhan Mansız, takımına dair değerlendirmede bulundu.
Beşiktaş Galatasaray'dan ayrılan Yasin'e talip
Galatasaray ile yollarını ayıran golcü oyuncu Yasin Öztekin'e talip çıktı.