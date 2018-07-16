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Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok

Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok.15401
  • Giriş : 16.07.2018 / 16:55:00

Ünlü teknik adam Aykut Kocaman, Dünya Kupası final maçını değerlendirdi.

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Sepet Beşik

Ünlü teknik adam Aykut Kocaman, Dünya Kupası finali için karşı karşıya gelen Fransa-Hırvatistan maçını değerlendirdi.

Aykut Kocaman'ın sözleri şöyle;

Aradaki farkı belirleyen en önemli şey Fransa'nın kuvvetli oyunuydu. Hırvatlar'daki kaliteli oyuncular Modric, Rakitic, Brozovic'i durdurdular ve sonuç almaya giden kuvvetli oyunu sergilemeyi başardılar.

120 dakikalık oyun sadece fiziksel değil, ruhsal yorgunluğa dönüşüyor. İngilizler Hırvatlar'ın baskısına direnemedi ama Fransızlar, bu baskıya çok ustaca ve iyi kapanarak karşılık verdi. 3. golden sonra enerji kalmadı Hırvatistan'da.

Dünyada oyun buraya gidiyor. 'Ben şuyum ben buyum, ayağıma top gelirse oynarım' diyen oyunculara yer yok.

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