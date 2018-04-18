Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'nin Başkanı Aykut Kocaman, yapılan eleştirilere yanıt verdi.
F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas deplasmanına giderken havalimanında bir kişinin ‘Konya’ya dön’ şeklinde sözlü tacizine uğramıştı.
Yaşanan bu münferit olayın dışında taraftarlar art arda gelen başarılı sonuçlarla hocalarına destek çıkarken, Aykut Kocaman eleştirilerin bazen dozajını aştığını söyledi. Bu tip olayları kafasına takmadığına da vurgu yapmadan geçmeyen başarılı teknik adam, şunları söyledi:
“İŞLER iyi gittiğinde herkesin keyfi yerinde oluyor. Bizler de bunun sürekliliği için fedakârca çalışıyoruz. Ama futbolda bazen istediğiniz sonuçları alamadığınız anlar oluyor. Biz bunları bu sezon çok yaşadık.
ELEŞTİRİLERİN de belli bir seviyesi olmalı. Maalesef ülkemizde bu konuda acımasız bir ortam var. Ben istiyorum ki övgünün olduğu kadar eleştirilerin de ortası olsun. Sivas maçından sonra büyük destek aldım. Bu da beni mutlu etti. Ama ben zaten bunlara takılmıyorum. Tamamen işime odaklandım.”
ŞAMPİY10
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