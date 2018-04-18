Facebook Twitter Rss

Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca

Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca.16700
  • Giriş : 18.04.2018 / 09:23:00

Aykut Kocaman isyan etti

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'nin Başkanı Aykut Kocaman, yapılan eleştirilere yanıt verdi.

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas deplasmanına giderken havalimanında bir kişinin ‘Konya’ya dön’ şeklinde sözlü tacizine uğramıştı.

Yaşanan bu münferit olayın dışında taraftarlar art arda gelen başarılı sonuçlarla hocalarına destek çıkarken, Aykut Kocaman eleştirilerin bazen dozajını aştığını söyledi. Bu tip olayları kafasına takmadığına da vurgu yapmadan geçmeyen başarılı teknik adam, şunları söyledi:

“İŞLER iyi gittiğinde herkesin keyfi yerinde oluyor. Bizler de bunun sürekliliği için fedakârca çalışıyoruz. Ama futbolda bazen istediğiniz sonuçları alamadığınız anlar oluyor. Biz bunları bu sezon çok yaşadık.

ELEŞTİRİLERİN de belli bir seviyesi olmalı. Maalesef ülkemizde bu konuda acımasız bir ortam var. Ben istiyorum ki övgünün olduğu kadar eleştirilerin de ortası olsun. Sivas maçından sonra büyük destek aldım. Bu da beni mutlu etti. Ama ben zaten bunlara takılmıyorum. Tamamen işime odaklandım.” 

ŞAMPİY10

Başakşehir'den flaş transfer operasyonu

Sevilen şair Cemal Safi hayatını kaybetti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi

Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi

Beşiktaş yönetimine golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili teklif geldi.

Başakşehir'den flaş transfer operasyonu

Başakşehir'den flaş transfer operasyonu

Medipol Başakşehir, takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.

 

Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti

Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti

Portekizli oyuncu Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti.

Emre Belözoğlu: Bize yapılanlar konuşulmaz

Emre Belözoğlu: Bize yapılanlar konuşulmaz

Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, maçta yaptığı hareket ile ilgili açıklama yaptı.

 

Oğuzhan Özyakup: Yeni sözleşme yapacağım

Oğuzhan Özyakup: Yeni sözleşme yapacağım

Teklif üstüne teklif alan Oğuzhan Özyakup son kararını verdi.

Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Sahaların deneyimli ismi Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya