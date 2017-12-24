Aykut Kocaman: Bunlar bizim iç meselemiz
Dün akşam Atiker Konyaspor ile karşılaşan ve maçta berabere kalan Fenerbahçe'de sinirler gerildi. Maç sonrası Aykut Kocaman'dan açıklama geldi.
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Konyaspor 3 senedir alışık olduğu oyunu bize karşı oynadı" dedi.
Bir hatanın tüm planlarını bozduğunu belirten Kocaman, "Maçtan önce düşündüklerime yakın bir maç oldu. Rakibi bozup, kontrolü alıp kaleye gitmeye başlayacağımız anlarda golü yedik. Konyaspor oyununu bize kabul ettirdi. Bizim de baskımız çok azdı. Sahaya yerleştiler. İkinci yarıda baskıyı kurmaya başladık. 60. dakikadan sonra gole yakındık. 1-0'lık bir maç gibi görünüyordu ama bariz bir hata planlarımızı bozdu. Devreye 35 puanla girmek moral verecekti. Bu avantajı da kaybettik. Ozan Tufan, veya daha önce Topal, Valbuena soruluyordu, bunlar bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor. Bunu genele söylüyorum." dedi.
Kocaman'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:
Zorlu 90 dakikanın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor’un 3 senedir çok alışık olduğu oyunu kendilerine karşı oynadığını ve istediklerini elde edemediklerini söyledi.
Süper Lig’de devre arasına galibiyetle ve 35 puanla girmek temel niyetiyle maça çıktıklarını dile getiren Kocaman, “Sonuç dışında oyunun buraya gidebileceğini tahmin ediyordum. Rakip kaleci ve stoperlere sağlıklı baskıyı götüremeyince Konyaspor hemen hemen 3 senedir çok alışık oynadığı oyunu bize karşı oynadı. Alan belirlediler sağlıklı bir şekilde oynadılar. 20-25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde oluşturamamamızla geçti. İlk yarı aslında bir tık beklediğimizden düşük geçti. İhtiyaçlarda söz konusu olunca sanki 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Konyaspor ikinci yarıya daha saldırgan başladı, 5-6 dakika böyle geçti sonra tam oyunu dengeledik istediğimiz kıvama getirirken basit hata gollerinden bir tanesi geldi ve bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geride bıraktı. Rakibi oyundan düşürme ve 3 puana gitme yolu 70. dakikadan sonra tamamen ablukaya da aldık ama istediğimiz elde edemedik” dedi.
Aykut Kocaman, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe’nin ikinci yarılarda düzenli ve ısrarlı oyunla bütün maçlarını kazanacağını dile getirerek, ‘Takviye olacak mı?' yönündeki soruyu, “Bir takım eksikler var ama takviye çok kolay değil, isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak gerekiyor” diyerek cevapladı.
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