Aykut Kocaman'dan 12. adama çağrı!
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, taraftarlara destek olmaları konusunda çAğrı yaptı.
Başarılı teknik adam ili bir hava yakaladıklarını söyleyerek, “Kalan 7 maçımızı kazanmak için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bu hafta Osmanlı maçıyla birlikte tribünleri doldurarak, umutlarımızı son haftaya kadar taşımamıza yardımcı olsunlar” dedi.
FANATİK
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