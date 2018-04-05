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Aykut Kocaman'dan 12. adama çağrı!

Aykut Kocaman'dan 12. adama çağrı!.13766
  • Giriş : 05.04.2018 / 08:48:00

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, taraftarın desteğini istedi.

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Beşik Modelleri

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, taraftarlara destek olmaları konusunda çAğrı yaptı.

Başarılı teknik adam ili bir hava yakaladıklarını söyleyerek, “Kalan 7 maçımızı kazanmak için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bu hafta Osmanlı maçıyla birlikte tribünleri doldurarak, umutlarımızı son haftaya kadar taşımamıza yardımcı olsunlar” dedi.

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