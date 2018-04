Aykut Kocaman'dan 'defansif futbol' tepkisi

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.Oyuncu kazanmaktan çok maç kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, ''Üstümüzdeki ki rakibin birbiriyle oynayacağı haftada tek yol kazanmaktı. Geçen hafta toplam 13 puanlık fark vardı üstümüzdeki takımlarla, sonuca göre ise 2 haftada 6-7 puana indirmiş olacağız. Kalan 5 haftada ne kadar gerekecek bilemem ancak kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Hatalar yaptık ve merkezde boşluklar verdik. Savunmanın arkasına toplar atılmasına izin verdik. Böylece Sivasspor kontrolü ele aldı. Kupa tarafında avantajlı bir skorumuz var, her şey kendi elimizde. Diğer taraftar ise kazanmamız yetmiyor. Ekstra olarak bir haftaya ihtiyacımız var. Bunları bekleyeceğiz. Janssen'i oyuna sokacaktım fakat o durum oluşmadı. Oyuncu kazanmaktan çok maç kazanmanın daha önemli olduğu haftalardayız.'' ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in oynayacağı maç öncesi üst sıralardaki rakiplerle olan 13 puanlık toplam farkı 6 ya da 7 puana indirme fırsatını yakaladıklarını için son derece mutlu olduğunu söyledi.Kocaman, deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada kazanmalarının önemli olduğunu belirtti.Kazanırken bir takım sıkıntılar ve zorluklar yaşadıklarına değinen Kocaman, Sivasspor'un ilk 10-15 dakikalık periyotta etkili oynadığını ifade etti.Sivaslılara teşekkür eden Kocaman, "İyilik herkese kazandırır, kötülükten herkes kaybeder. Bütün Sivaslılarla her türlü davranışları için başta Samet hoca olmak üzere nezaketi için teşekkür ediyoruz. Kıyasıya mücadele ettiler, bizi yenmek için her şeyi yaptılar ama bu saha içindeydi. Tekrar ediyorum iyilik her zaman her yerde kazanır. İnsanlık tarihi böyle geldi. Allah'tan iyi insanlar var." şeklinde konuştu.Giuliano'nun performansında milli takıma seçilememesinin ardından düşüş yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine de Kocaman, oyuncusunun bugün çok önemli işler yaptığını belirtti.Brezilyalı futbolcunun performansında dalgalanmalar olabileceğini ancak önemli bir düşüş olduğunu düşünmediğini dile getiren Kocaman, bunun da milli takıma seçilmemesiyle ilgisi olmadığını ifade etti.Kocaman, Volkan Demirel'in performansının sorulması üzerine de şunları kaydetti:"Volkan için o maçtan (Beşiktaş maçı) sonra yapmadığım şeyi yaptım. Oyuncularımı kamuoyunda rencide edecek konuşmalar yapmamayı tercih ederim, beraber yaşıyoruz. Bir maçla bitmiyor hiçbir şey. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmayan bir insanım. Ama bu sefer de hakkını teslim etmem lazım. Özellikle o maçtan sonraki periyot başarılı oynuyor. Olması gereken gibi oynuyor, Volkan bu zaten. Bu geçiş sırasında yaşadığı ve yaşattığı zorluklardan dolayı sevincimle beraber kızgınlığımın da arttığını söyleyebilirim. Şaka tarafı, bu tarafı. Ama öbür tarafta da şunu söylemem lazım, doğru Volkan bu zaten. Volkan'ın kapasitesi bu zaten."