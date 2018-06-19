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Aykut Kocaman'dan flaş Konyaspor kararı!

Aykut Kocaman'dan flaş Konyaspor kararı!.15401
  • Giriş : 19.06.2018 / 15:24:00

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Konyaspor konusunda kararını verdi.

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Sepet Beşik

Seçim sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

Aykut Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor’un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

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