Aykut Kocaman'dan futbolculara mesaj
Süper Lig'de fırtına gibi esen Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman ise oyuncularına uyarılarda bulundu.
Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısındaki ilk maç olan Göztepe sınavı için oyuncularına bu sözlerle seslendi: Bıraktığımız yerden devam etmeliyiz. Futbolunuzla ve alacağınız sonuçla rakiplerinize gözdağı, taraftarımıza güven vererek başlamalıyız.
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını yarın zorlu Göztepe maçıyla açacak. İlk yarıda rakibiyle 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler’de Aykut Kocaman, kayıp yaşanmaması için takımıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor. Kocaman, rakibin güçlü ve zayıf yanlarını anlatıp taktiksel uyarılarılarda bulunurken, bir yandan da motivasyonu artırmaya çalışıyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü antrenmandan önce de öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi.
Deneyimli teknik adam, “2017’nin son bölümünde büyük işler yaptık. 2018’de de kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yürüyüşümüz Göztepe maçıyla başlayacak” dedi. Aykut Kocaman, oyuncularına, “Galibiyet olmazsa olmaz” derken, “Ancak 3 puandan fazlasını kazanmalıyız. İkinci yarının ilk maçında ortaya koyacağımız futbolla şampiyonluk yolundaki rakiplerimize gözdağı vermeliyiz. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımıza da sezonun kalan bölümü için güven vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
‘Ekstra motive olacaklar’
Aykut Kocaman, Göztepe’nin çok tehlikeli bir takım olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: Her bölgede tehlikeli ve kaliteli isimlere sahipler. Sezonun ilk yarısının en iyi ekiplerinden biri oldular. Onlar da bize karşı ekstra motivasyonla sahaya çıkacaktır. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.
FANATİK
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