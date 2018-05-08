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Aykut Kocaman'dan kupa maçı için açıklama

Aykut Kocaman'dan kupa maçı için açıklama.15468
  • Giriş : 08.05.2018 / 15:41:00

Teknik adam Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecekleri Akhisar maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 Mayıs Perşembe günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacakları final maçını kazanarak kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun hazırladığı maç günü kitabında yazısı yayımlanan Kocaman, mücadele ettikleri organizasyonlarda final oynamanın önemli olduğunu belirterek, "Olaylara bakarken genel görüşüm, her iki kupada da son maçı oynayabilmek. Birincisi her zaman son maçı oynayabilmek önemli. İkinci bölüm ise son maçı sadece oynamak değil, aynı zamanda da kazanmak... Fenerbahçe takımı olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Final maçının Diyarbakır’da oynanacak olmasını anlamlı bulduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun en güzel yörelerinden biri olan Diyarbakır’da bu değerli finali oynamak, son derece anlamlı olacaktır. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım, kendi tarafımızdan Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselerek amacımıza ulaştık. Rakibimizi de kutluyorum. Finale kalmak ve kupayı kazanmak için oynayacak olmak Teleset Mobilya Akhisarspor için son derece anlamlı bir durum.

Aynı zamanda da şunu söylemek gerekiyor. Bizi ligde bu sezon iki defa yenen tek takım Teleset Mobilya Akhisarspor. Bu anlamda son derece güzel bir rövanş karşılaşması da olacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazanan Türk futbolu olsun."

TRT

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