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Aykut Kocaman'dan Mehmet Ekici kararı!

Aykut Kocaman'dan Mehmet Ekici kararı!.15592
  • Giriş : 08.03.2018 / 15:55:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici ile ilgili kararını verdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, golcü oyuncu Mehmet Ekici'yi Yeni Malatyaspor maçında oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe'de tüm gözler Mehmet Ekici’ye çevrildi... Habertürk'te yer alan habere göre; Yıldız oyuncunun TM Akhisarspor karşısında oyuna geç alınmasına tüm camia büyük tepki göstermişti. Yeni Malatyaspor ile hafta sonunda oynanacak olan zorlu deplasman maçı için teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu defa Mehmet Ekici’yi ilk on birde oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. Dün başlayan idmanlarla birlikte Ekici özel çalışmalarla maça hazırlanacak.

Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Aykut Kocaman ve kurmayları özellikle Mauricio Isla üzerinde yoğunlaşmış durumda. Şilili yıldızdaki düşüş nedeniyle kendisiyle özel bir görüşme yapan Kocaman ve ekibi, “Son maçlarda tanınmaz haldesin. Bir an önce kendine gel. Bildiğimiz Isla gibi oynamalısın” dediler.

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