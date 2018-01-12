Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Kadro dışı bırakılan ve transferi gündeme gelen Ozan Tufan ile ilgili açıklama yapan teknik adam Aykut Kocaman, Ozan'ı sildiğini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a özel bir röportaj verdi ve kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı 2. yarıda takımda düşünmediğini söyledi.
Kocaman ayrıca, ilk yarıyı değerlendirdi ve savunma futbolu oynattığı yönündeki eleştirilere de sert cevaplar verdi.
"Hem Ozan Tufan açısından, hem antrenör, hem yönetim, kulüp açısından, hem de geleceği açısından. Aslında geleceği açısından, bir kararvermesi için. Büyük konuşmayı sevmem ama sezonun 2. yarısında benim şu andaki kafamda, bu yanlış da, doğru da olabilir, umarım bir yere gider ve bunu yanlışlamak için bu gayreti gösterir, canı gönülden bilerim bunu. İşi uzatmaktansa, çocuk için de kendi yolunu belirlemesi için verilmiş bir karar bu. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok onu söyledi, bunu yaptı falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyundaki yerde Ozan'a yer yok. Ozan'ın kendi geleceğini şekillendirmesinde karar vermesine yardımcı olmak için yapılmış bir şey. <
Osmanlıspor maçı tam dip oldu. Tam yıkım orada oldu. Ondan sonra bir takım reaksiyonlarla birlikte geri dönüş oldu. Gelecekle ilgili bana en çok güven veren şey daha fazla birlikte olmamız. Bu da bize %5 puan katkısı verecektir. O %5 bizim için çok önemli olacak. Uzun süreli beraberliğin katacağı güvenin rahatlığı ile konuşuyorum.
''DOĞRULAR İLE YANLIŞLAR YER DEĞİŞTİRDİ''
Ülkemizde doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Hücum takımı, savunma takımı yok böyle bir şey. Bu geçiş oyunu artık. Hayat hızlanıyor, oyun da hızlanıyor. Rakipten topu alamazsanız oynayamazsınız. Büyük takımsanız, topu rakibe vermemeniz gerekiyor. Ben yorumcuları da anlıyorum. Bizim olayları kavrama anlayışımızı bildiğim için anlamaya çalışıyorum. Bakış açılarıyla oyunu anlamaya çalışanları saygıyla karşılıyorum. Dikine futbol, hücum futbolu falan yok ama. Futbol iç içe. Top sendeyken de rakipteyken de 10 kişi hatta kaleciyle birlikte 11 kişi oynuyorsunuz.
''İNSANI İNSAN YAPAN VİCDANDIR''
Hepimiz bu piyasanın içerisinde yaşayan insanlarız. Kendine yapılması istenmeyen şeyleri, sırf daha fazla izlenmek için başkalarına yapma. İnsanı insan yapan şey vicdandır. Ben işlerini yapmasın demiyorum ama biraz vicdana sahip olmaları gerekiyor.
"DUYGULAR AĞIR BASTI''
"Mantıklı bir şekilde düşünülse belki başka bir karar çıkabilirdi ama karar verirken duygular ağır bastı. Her şeyi yan yana getirdiğim zaman, belki farklı kararlar verebilirdim kendi adıma. Belki daha doğru ve anlamlı bir karar olabilirdi sonuçta ama burayı seçtim ve bunun temel nedeni de duygularla hareket etmem."
"OYUNCULARIN TAMAMINI DEĞİŞTİRME ŞANSIMIZ YOK"
"Bir takımı değiştirmek, baktığınız zaman daha cazip gibi görünüyor iki nedenden dolayı: Psikolojisi bozulmuş ve taraftarla arasındaki bağ kopmuş bir takımın olması. Böyle bir değişiklik yapmak camiaya heyecan verebilirdi. Büyük takımları uzun süre boyunca yukarıda tutan faktörlerin başında kadro istikrarı ve oyuncu yönetimi geliyor. Bu yadsınamaz bir gerçek ve buna ekonomiyi mutlaka katmamız gerekiyor. Türk futbolunun temel problemlerinden bir tanesi mali problemler... Oyuncularımın tamamını değiştirme şansımız yok. Bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu ve bundan dolayı da olmayacağını anladığımız bazı oyucularla yolları ayırıp ufak tefek takviyeler yaptık. Bunlar çok kolay olmadı geçiş sürecinde tabii ki."
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