Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de bir süredir istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan için teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararı belli oldu.
Devre arası kampı için Antalya'ya giden takımın kadrosunda bulunmayan Tufan'dan kendisine takım bulması istenmişti. Lig arasında yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan 22 yaşındaki futbolcu, son olarak Crystal Palace ile anlaşma sağlamış ancak Palace oyuncusu Bakary Sako'nun sakatlanmasının ardından sol kanat mevkisine transfer gerektiğinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Ozan Tufan, devre arasında herhangi bir takıma transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Fenerbahçe'de kaldı.
Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedileceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı iddia edildi.
SABAH
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