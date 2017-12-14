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Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama

Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama.13766
  • Giriş : 14.12.2017 / 08:22:00

Teknik adam Aykut Kocaman'dan Persie ile ilgili açıklama geldi.

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Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını koruyan Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, transfer dönemine dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçı sonrası, “Oyuncularım, son derece arzulu, disiplinli, istediğimiz şeyleri yapmak için maça çıktılar. Benim adıma sevindirici bir sonuç” dedi.
   
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Oyunu beğendiğini ve sonuçtan memnun olduğunu belirten Kocaman, daha sonra şunları söyledi:

“İlk maçın sonunda sürprize çok fırsat verecek skor değildi. İlk maç sonucu 6-0 olunca, skorun kendisi böyleyken, doğal olarak bu farkı bekliyorduk. Turdan ziyade esas gözlemlemek istediğim tek şey oyuncularımın ilk maçın rehavetine kapılacakları mı yoksa her Futbol karşılaşmasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun nasıl rekabet edeceğiydi. Oyuncularım, son derece arzulu, disiplinli, istediğimiz şeyleri yapmak için maçta çıktılar. Benim adıma sevindirici bir sonuç. Kaybetmek de, kazanmak da bir alışkanlık. Kazanan bir takım haline doğru gidiyoruz. Bugün bunu hem geliştirmek hem pekiştirmek amacıyla çıktığımız maçı kazandık. İlk yarısında Adana Demirspor, ağır skoruna rağmen sahada kazanmaya yönelik oynadı. Devrenin sonlarına doğru gelen gol bizi rahatlattı. Skor açısından zaten yapacağı bir şey yoktu.”

"Transfer en zor soru. Sezon başında dediklerimde yarar var. Bütün oyuncularım çok değerli. İlk önce oyuncu grubunu değerlendirmek. İkinci büyük transfer taraftar. Üçüncüsü son iki haftayı kayıpsız geçerek sakin kafayla çalışabiliriz. Sezon başı bunu yapamamıştık. Devre arasında transfer yapılabilir. Yerli transferinde bazı kriterler var. Yabancı transferi daha kolay. Persie'nin olmaması tamamen kadro seçimi. Ancak Persie'yle ilgili konuşurken hem takım hem kendisiyle ilgili sıkıntı yaratmak istemem. Önümüzdeki günleri kendisiyle konuşmamız daha uygun olacaktır. Buradan cevap vermenin anlamı yok."

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