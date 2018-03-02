Aykut Kocaman'dan sert tepki: Bizi ezdirdiler
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yumruklar konuştu. Maç sonu açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaşlı oyunculara ve hakemlere tepki gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 biten Beşiktaş maçı sonrası sert tepki gösterdi. Beşiktaşlı oyuncularla birlikte hakemleri eleştiren Kocaman, "Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Bu bir oyun değil" diye konuştu.
Maçla ilgili düşünceleri sorulan Kocaman, "Ne diyelim söylenecek bir şey yok." tepkisini gösterirken; "Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var. Ama hakemleri de büküyorlar. Her şeyi büküyorlar." dedi.
"3-4 gün önce oynadığımız maçta, hakemin şekli döndü." diyerek tepkisini sürdüren Kocaman, "Onun için başka bir şey söylemeyeceğim. Fena bir skor değildi. Burada kazanma şansımız pek yok. Haftalardır söylülüyorum, kimse görmüyor mu? Hakemlere değil, herkes... Bu iş bu değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller... İlk maç da öyle. Ondan sonra "Eze eze yendik" diyorlar. Ezdirdiler. Nerelerde dolaşıyoruz. Anlamıyorum. Bu bir oyun değil. Maçın başından itibaren başlayan taktikler. Son iki maçı yöneten hakemler Türkiye'nin en iyi hakemleri. Bir maçlara baksınlar. İçleri rahat mı? Bu oyunun içinde göremiyoruz ki. Gerçekten anlatacak bir şey yok." şeklinde sert ifadeler kullandı.
Volkan ve Alper Potuk'ın kırmızı kartları konusunda ise Aykut Kocaman, "Kırmızı kartlarda hakem yüzde yüz haklı, oyuncularımız yüzde yüz haksız.Ama en az Beşiktaş'lı 2-3 oyuncu atılmalıydı. Onların cezasını ben kesecem ama orada da sen işini yap." açıklamalarını yaptı.
NTV
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