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Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler.21586
  • Giriş : 05.03.2018 / 09:48:00

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında yaşanan depremin etkisi devam ediyor.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe'de deprem devam ediyor. Olaylı maçta kart gören Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'dan tepki geldi.

“Oyuncularımın cezalarını ben keserim” diyen Aykut Kocaman’ın, Alper Potuk ve Volkan Demirel için hazırladığı raporlar yönetime ulaştı.
   
“Oyuncularımın cezalarını ben keserim” diyen Aykut Kocaman’ın, Alper Portuk ve Volkan Demirel için hazırladığı raporlar yönetime ulaştı. Tecrübeli teknik adamın iki oyuncusu içinde çok sert ifadeler kullandı. Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Kocaman’ın istediği cezalar görüşülecek. Uygun görülmesi durumunda Volkan’ın kaptanlığının elinden alınması bile gündeme gelecek.

* Alper Potuk ve Volkan Demirel, Beşiktaş maçında takım arkadaşlarını bilerek ve isteyerek, gereklilik oluşmayacak şekilde kadro dışı bıraktılar.

* Alper, yaptığının farkında olduğu ve özür dilediği için kendisine kesilecek para cezası en üst seviyeden olmamalıdır.

* Volkan ise hem soyunma odasında, hem de daha sonra yaptığı açıklamalarla kendi haklı çıkarmaya çalışması rahatsız edicidir. Kendisine verilecek ceza benim takdirimle en yüksek seviyeden olmalıdır.

* Volkan Demirel’in bir kaptanın sorumluluğunu taşıyıp taşımadığını takdirinize bırakıyorum. Bu konunun tartışılmasını ve masaya yatırılmasını siz değerli yönetim kurulumuzun takdirine bırakıyorum.

* Fernandao’nun anlamsız şekilde sevincini abartması beni rahatsız etmiştir. Takımını da bir maç yalnız bıraktığı için ceza uygulanmasını istiyorum.

Volkan Demirel konusunda Aykut Kocaman’ın fikirlerini savunmayan Fenerbahçeli bazı yöneticilerin, kamuoyunun gazına gelip kaptanlarının idam edilmemesini istediler. Bazı yöneticiler Kocaman’ın raporuna, ''Volkan tam bir kaptan gibi davrandı. Hatta Quaresma’nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun içinde yatıştırma görevini de çok iyi üstlendi'' yorumlarını yaptılar.

Aykut Kocaman’ın hazırladığı rapor Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak... gelen ilk bilgilere göre yönetim iki futbolcuya gördükleri kırmızı kartlar için 7 bin 500’er yüz Euro’luk kesin cezayı otomatik olarak kesecek.

Ayrıca Alper’e ekstra bir maç ceza almış gibi 15 bin euro artı, Volkan’a ise sanki 3 maç ceza almış gibi 30 bin Euro ekstra ceza uygulamasına gidileceği tahmin ediliyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Alper’in cezası 22 bin 500 Euro, Volkan’ın cezası ise 37 bin 500 Euro olarak alacaklarından tahsil edilecek.

Alper’e beklenen ceza çıkarken Volkan’a Kocaman’ın istediği gibi en üst seviyeden (5 maç ceza alan futbolcuya verilen ceza: 75 bin) ceza verilmesi beklenmediği için kaptanlığının alınması da olası görünmüyor. 

Bu arada Fernandao için yönetimin 7 bin 500 Euro’nun üzerine bir ceza verse bile toplam 15 bin Euro’yu geçmeyeceği ise gelen bilgiler arasında.

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