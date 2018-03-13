Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel itirafı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Kocaman, geçen hafta kılıçtan geçirdiği kaptana Malatya'da neden şans verdiğini şöyle özetledi:
F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, 3-2’lik Akhisar maçının ardından adeta kılıçtan geçirdiği Volkan Demirel’i Malatya karşılaşmasında 11’de oynatması herkesi şaşırtmıştı. Hafta içinde karşı taraftan gelen talep üzerine görüşmeyi kabul eden ve kaptanın af talebini kabul eden Kocaman, konuya Malatya mücadelesinin ardından açıklık getirdi.
VOLKAN’IN çok iyi bir F.Bahçeli olduğuna vurgu yaparak söze başladı Aykut Hoca. Aradaki buzları erittiklerini de belirtmeden geçmeyen Kocaman, “İnsan en çok sevdiğine kızar. Onun yaptıklarına üzülür. Durum bundan ibaret. Kaldı ki biz sezon sonuna kadar en iyi oyuncularla oynamak zorundayız. Volkan da bu takımın en önemli parçalarından biridir” ifadelerini kullandı.
KADRO tercihlerinin eleştirilmesine de yanıt verdi hoca. İşte konuyla ilgili görüşleri: “Zorunlu değişiklikler dışında, en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle bu tercihi yaptım. Bu yapıya zarar vermeden M.Ekici ve Roberto Soldado’yu da rotasyona dahil etmenin planlarını, çalışmalarını yapıyoruz. Ama bu hemen öyle pat diye olmuyor. Yavaş adımlarla onları da kadronun içine katacağız.”
ŞAMPİY10
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