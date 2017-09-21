Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını Beşiktaş maçına hazırladı. Kocaman, dev derbinin kadrosunu belirledi.
Stoper pozisyonun Neto-Skrtel ikilisi ile başlama kararı alan Kocaman, Skrtel'in durumunu sağlık heyetinden günlük olarak takip ediyor.
Orta alanda Alanya maçında başarılı performans gösteren Josef de Souza’yı sahaya sürmesine kesin gözü ile bakılan Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan ile Mehmet Topal arasındaki kararını ise maç günü verecek. Nabil Dirar'ın yokluğunda ofansif hattın kanatlarında değişiklik planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'yı sağa çekip,sol kanata Alper Potuk'u monte etmeyi düşünüyor.
Ofansif orta saha da yine Giuliano'nun ileri uçta da Vincent Jensenn'in ilk onbirde başlamalarına kesin gözü ile bakılıyor.
Öte yandan derbinin biletleri bugün genel satışa çıkarken, yoğun talebin olduğu öğrenildi. Derbinin kapalı gişe oynanaması bekleniyor.
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