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Aykut Kocaman: Elenmeyi tercih ederdim

Aykut Kocaman: Elenmeyi tercih ederdim.23812
  • Giriş : 04.05.2018 / 08:22:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi hakkında konuştu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çıkan olaylar nedeniyle ertelenen ve dün akşam Beşiktaş'ın maça çıkmaması ile atladıkları tur hakkında konuştu.

“Her iki takımın da haklı olduğu taraflar vardı. Kalan bölümün sahada oynanıp tamamlanması en büyük isteğimdi”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Beşiktaş’ın aldığı güçlü bir karar, bunu söylemek lazım. Büyük takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve bunu gerçekleştirmesi kolay değil. Ben geleceklerini düşünüyordum ama gelmediler. Yanıldım...” derken, “Turu bu şekilde geçmenin hiçbir güzel yanı yok benim için. Her iki tarafın da haklı olduğu taraflar vardı. Kalan bölümün bu sahada oynanıp tamamlanması en büyük isteğimdi. Bu şekilde turu geçmektense elenmeyi tercih ederdim. 100 yıllık kulüplerin hak arama konusunda bundan daha farklı yollara başvurmalı” sözlerini kullandı.

Şampiyonluk konusu sorulan Kocaman, “İlk 11 haftamız çok berbattı. G.Saray’ı seri galibiyetler ayakta tuttu. Kalan maçları kazanmamız hâlinde dört takımın da puan kaybı sürpriz olmaz.  2. sıra da Şampiyonlar Ligi için çok önemli” derken, “Giresunspor maçından sonra söylediğim sözlerin arkasındayım. Beşiktaş maçının ne durumdan ne hâle geldiğine bakılırsa ve Galatasaray maçındaki hakem hatalarına bakılırsa ne dediğimi daha iyi anlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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