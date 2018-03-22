Aykut Kocaman, Elmas'ın yüzüne bakmıyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, Makedon oyuncu Eljif Elmas'ın sert hareketlerine tepki gösterdi.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ligin ilk devresinde Fenerbahçe forması giyememişti. Makedon orta saha, ligin ikinci yarısıyla birlikte yavaş yavaş süre almaya başlamış hatta Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Ancak genç oyuncunun U21 Ligi'ndeki Beşiktaş derbisinde yaptığı hareket, Kocaman'ı hayli kızdırdı.
Aykut Kocaman, ligdeki Beşiktaş maçında Eljif'i kadroya almayı planlıyordu. Ancak son dakika kararını değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Makedon yıldızı U21 Ligin'de siyah beyazlılarla oynanan derbiye yönlendirdi. Genç orta sahanın da alt yapı mücadelesinde Beşiktaş Futbolcuya çok sert müdahalesi, Kocaman'ın sabrını taşırdı. Bu hareketi kendisine tepki olarak gören tecrübeli hoca, o andan itibaren idmanlarda Eljif Elmas'ın yüzüne bakmadı
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