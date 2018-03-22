Facebook Twitter Rss

Aykut Kocaman, Elmas'ın yüzüne bakmıyor

Aykut Kocaman, Elmas'ın yüzüne bakmıyor.11206
  • Giriş : 22.03.2018 / 16:27:00

Aykut Kocaman, ünlü oyuncu Eljif Elmas'ın yüzüne bakmıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, Makedon oyuncu Eljif Elmas'ın sert hareketlerine tepki gösterdi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ligin ilk devresinde Fenerbahçe forması giyememişti. Makedon orta saha, ligin ikinci yarısıyla birlikte yavaş yavaş süre almaya başlamış hatta Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Ancak genç oyuncunun U21 Ligi'ndeki Beşiktaş derbisinde yaptığı hareket, Kocaman'ı hayli kızdırdı.

Aykut Kocaman, ligdeki Beşiktaş maçında Eljif'i kadroya almayı planlıyordu. Ancak son dakika kararını değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Makedon yıldızı U21 Ligin'de siyah beyazlılarla oynanan derbiye yönlendirdi. Genç orta sahanın da alt yapı mücadelesinde Beşiktaş Futbolcuya çok sert müdahalesi, Kocaman'ın sabrını taşırdı. Bu hareketi kendisine tepki olarak gören tecrübeli hoca, o andan itibaren idmanlarda Eljif Elmas'ın yüzüne bakmadı

ŞAMPİY10

Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!

Başbakan: Afrin'in kaderini İHA'lar belirledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a ceza geldiği bldirildi.

Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!

Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcuları kabul etti.

 

Galatasaray'da hareketlilik! 6 günde 3 maç

Galatasaray'da hareketlilik! 6 günde 3 maç

Galalatasaray, zor bir haftaya başlıyor. Sarı-kırmızılılar 6 günde 3 maç yapacak.

Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı

Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı

Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı.

 

G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı

G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı

Galatasaraylı kaleci Muslera, kendisine gelen tekliflerle ilgili açıklama yaptı.

Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı

Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı

Golcü futbolcu Umut Bozok'un Milli Takım'dan davet almaması, futbol otoriteleri tarafından şaşkınlık


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya