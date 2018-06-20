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Aykut Kocaman F.Bahçe'den tazminat istedi

Aykut Kocaman F.Bahçe'den tazminat istedi.15401
  • Giriş : 20.06.2018 / 17:55:00

Ünlü teknik direktör Aykut Kocaman Fenerbahçe'den tazminat istedi.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ünlü teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euroluk tazminatını istedi.

Fenerbahçe yönetiminin önceki gün bir açıklama ile görevine son verdiği Aykut Kocaman fedakârlık yaptı.

Sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısının feshedilen sözleşmesinde kulübü ile 1 yıllık daha anlaşması olduğu için 1.5 milyon euro (Yaklaşık 8 milyon 250 bin lira) alacağı bulunuyordu.

YÖNETİME TEKLİFİNİ İLETTİ
Kocaman’ın yönetimin aldığı bu karar sonrası 1.5 milyon euroluk alacağı için avukatı aracılığıyla yönetime başvuracağı haberleri çıkmıştı. Ancak Aykut Hoca'nın bu yolu tercih etmediği ve yönetime, "Benim alacağımın yarısını verin, kalan yarısı kulüpte kalsın. Ancak yardımcılarımın gelecek sezon alması gereken ücreti tam olarak verin" dediği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN BU SEZON DİNLENECEK
Yönetimin bu konuda ne cevap verdiği henüz açıklanmazken, Kocaman 750 bin euroluk alacağından feragat etmiş olacak. Aykut Kocaman'ın yardımcılarının ise alacağı rakamın 500 bin euro civarında olduğu kaydedildi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın bir süre dinleneceği ve bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediği ifade edildi.

TRT

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