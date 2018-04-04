Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti ve bu performans ile ilerledikleri takdirde şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.
Fenerbahçe gibi oynamaya devam ettikleri sürece; zirvedeki rakipleri arasında kalan 7 maçın tamamını kazanmaya en yakın ekibin kendileri olduğuna değinen tecrübeli teknik adam bunu gerçekleştirip mutlu son için bekleyecekleri sözlerine ekledi.
Sarı lacivertlilerde Osmanlıspor maçının hazırlıklarına da başlanırken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatif Chahechouhe'nun yerine kimi görevlendireceği merakla bekleniyor.
Kocaman'ın Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena arasındaki seçimini hafta içi antrenman performanslarına göre vermesi bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde Jansenn'in de antrenmanlara başlaması ile sakat oyuncu kalmadı. Ligin son virajına eksiksiz girmek teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yüzünü güldürüyor.
NTV
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