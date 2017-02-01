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Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye dönüyor

Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye dönüyor.14227
  • Giriş : 01.02.2017 / 10:08:00

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı.

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Kayserispor mağlubiyeti sonrası zor bir döneme giren ve Advocaat'ın ayrılık iddialarının gündeme geldiği Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın tekrar dönme ihtimali konuşuluyor.

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi yeniden gündeme geldi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Atiker Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Aykut Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planını yapmaya başladı.

Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı. Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

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