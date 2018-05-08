Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bırakıyor
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarışacağı seçimler öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aykut Kocaman'ın kongre öncesi takımı bırakacağı öğrenildi.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, 2-3 Haziran’daki kongreyi gözönünde bulundurarak sezon sonunda görevini bırakma kararı aldı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda bunun sinyallerini veren deneyimli hoca, ligdeki sıralamadan bağımsız olarak istifa kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’ın bu kararı almasındaki temel sebep ise 2-3 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul. Aykut Kocaman, yeni gelecek yönetimi rahatlatmak ve kendi durumunun seçimi etkilememesi adına istifa edecek.
Fenerbahçe’nin hocası, Bursaspor maçından sonra da “Bu sezon içerideki puan kayıpları durumumuzu belirledi. Kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Hakikaten zor bir durum. Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık” ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Aziz Yıldırım’ın seçildiği taktirde Aykut Kocaman ile yola devam etmesi bekleniyor. Başkan adayı Ali Koç ise Kocaman ile ilgili daha önceki açıklamalarında övgü dolu sözler kullanmıştı. Ancak göreve gelmesi durumunda teknik adam olarak kiminle çalışacağı konusunda bir açıklama henüz yapmadı.
MİLLİYET
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