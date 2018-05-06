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Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder

Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder.15401
  • Giriş : 06.05.2018 / 10:12:00

Galatasaray'ın dış sahalarda 7 kez yenildiğine dikkat çeken Aykut Kocaman, "G.Saray'dan puan kaybı bekliyorum" dedi.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın şampiyonluğa olan inancı, M.Başakşehir'in puan kaybıyla daha da arttı.

Son 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak olan lider Galatasaray'ın bu sezon dış sahalarda 7 mağlubiyet aldığını hatırlatan Kocaman, "G.Saray'ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Dış sahada 26 gol atıp 23 gol yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor. Tabii en önemlisi biz 3 maçı kazanmalıyız" dedi.

"ADALET İÇİN DAHA NE YAPAYIM!"

Kocaman, Valbuena'yı yedek bırakmasının gerekçesini ise şöyle ifade etti: "Birçok oyuncu üzerinden eleştiriliyorum. Ama ben adil olduğuma inanıyorum. İstanbulspor'da futbolcu-hoca iken kendimi bile yedek bıraktım. Daha ne yapayım yani adaletli olmak için!.."

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