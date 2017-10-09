Aykut Kocaman, golcü oyuncudan vazgeçmiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Roberto Soldado ve Fernandao forma beklerken teknik adam, Vincent Janssen'den vazgeçmiyor.
Fenerbahçe’de santrfor bolluğu yaşanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu bölgede üç hazır futbolcusu var.
Sezon başında Villarreal’den transfer edilen Roberto Soldado, fiziksel çalışmalarını tamamladı ve takımın seviyesine ulaştı. İspanyol golcü önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Aykut Kocaman da Soldado’nun tecrübesinin takım için değerli olduğu görüşünde.
Geçen sene kolu kırılan ve sezonu geç açan Fernandao ise kilo verdi ve hazır görüntüsüyle teknik ekipten geçer not aldı. Brezilyalı futbolcu milli maçlar için verilen arada gösterdiği performansla da beğeni topladı. Ancak teknik ekip, Fernandao'nun maç eksiğini de düşünerek aceleci davranmak istemiyor.
İki futbolcunun da hazır olmasına karşın teknik direktör Aykut Kocaman’ın ilk tercihi hala Vincent Janssen.
Tottenham’dan kiralanan ve takıma katıldığı ilk günden itibaren hazır bir görüntü çizen Hollandalı golcü 2 gol, 2 asistlik de katkı yaptı. Kocaman pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçına da Janssen ile başlamayı planlıyor.
Robin Van Persie’ninse tedavisine devam ediliyor. Hollandalı futbolcu sık yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız görüntüsüyle santrfor adayları arasında geride kaldı
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