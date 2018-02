Aykut Kocaman: Hakemler meydan okuyor

Teknik adam Aykut Kocaman, hakemlere yönelik eleştirilerine ençlerbirliği maçının ardından da devam etti.Gençlerbirliği ile taraftarı önünde 2-2 berabere kalarak kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşma sonrasında soruları yanıtladı. Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyleyen Kocaman, “Bu arzuyla başladık maça. Maçın son doldur boşalt bölümüne giden haline kadar aynı düzendeydik. Onlarca şut ama karşılığında atılan 2 gol. Ancak sezona damga vuran, rakibin çok atak yapmadan, hatta topu kaleye sokmadan yediğimiz 2 gol var. Oyuncular kuvvetli çaba gösterdiler ama olmayınca olmuyor. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Golü yapmak da, golü yememek de beceridir. Kaybettiğimiz 2 puanın sorumlusu takım olarak hepimiziz” dedi.Hakem eleştirilerinde bulunan Kocaman, “İkinci bölüm, aslında Giresunspor maçından sonra yaptığım açıklamaların devamı gibi olacak. Fotoğraf çok net görülüyor. Geçen hafta net 2 kırmızı kart vardı ve şikayetimizi dile getirdik. Hemen ardından oynanan maçta adeta ‘Siz kimsiniz?' diyen bir hakem vardı. 3 tane net penaltı vardı Giresunspor maçında, olmayan bir penaltı vardı. ‘Siz kimsiniz?' diyen meydan okuma, bugünkü maçta da devam etti. 20 dakikada çok net bir kırmızı kart var. Oğuz topu attığında hemen sarı kart var ancak Gençlerbirliği'nde aynı durumlara kart yok. Çok formsuz hakemler nedense bize denk geliyor. Bu meydan okumayı yapsınlar, buna çok ihtiyacımız var. Bu meydan okumayı her statta yapsınlar, o zaman başımızın üstünde yerleri var. Bu Fenerbahçe'nin sadece bu dönemine ait bir durum değil. Geçen sezon da yapıldı, önceki sezon da yapıldı. Ben her yerde sahadan gördüklerimi söylüyorum. Samimi şekilde sıkıntı hissettiğimde bunları dillendirmeye devam edeceğim” diye konuştu.Ligde kalan maçlara odaklanmak zorunda olduklarını söyleyen Aykut Kocaman, “Şu andan itibaren yapmamız gereken tek şey, her şeye rağmen, Başakşehir ve Beşiktaş'ı sahalarında yenmek zorundayız. Bu şekilde kayıplarımızı telafi edebiliriz. Saha içindeki güç dengeleri açısından iki rakibe de son derece saygı duyuyorum ama onları yenecek güçteyiz. Fenerbahçe'deki ilk dönemimde ortada çok net bir durum vardı. Yapanlar çok net şekilde elinden geleni yapıyordu. O dönemin zaten kazanç takımı belli. Ancak bu dönemde artık bu kadar cüretkarca yapılmıyor, daha usturuplu yapılıyor. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Skor ne olursa olsun, son düdüğe kadar oyun ve mücadele devam etmeli. Bu hem doğaya hem de rakiplere karşı oynanan bir oyun. Mücadeleyi bıraktığınız zaman yeniliyorsunuz. Sonuna kadar gideceğiz. Önümüzdeki hafta Giresunspor maçını oynadıktan sonra dönemin güçlü takımı Başakşehir deplasmanı ve hemen arkasından Beşiktaş deplasmanı var. Bakalım ne olacak” açıklamasını yaptı.Fernandao'nun oyuna girdikten sonra gol arzusunun yüksek olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Oyunun gidişatında problem olduğunu düşünmüyorum. Esas itibariyle doğru grubu ve oyunu bulduktan sonraki sürecin ilk zedelendiği yer Konya oldu. Bugünkü hakem, çok net şekilde bizim ceza sınırındaki oyuncularımızı gördü. Hasan Ali'yi kaçırdı galiba. Şener ilk faulünde, Martin ilk faulünde ve Roman 90+4'te ilk faullerinde cezalı duruma düştü. Diziliş bozulunca bir anda güç kaybı oldu” dedi.Takımdaki sakatlıklarla ilgili de konuşan Kocaman, “Janssen uzun süre yok. Skrtel'in durumu ise yüzde 50 gibi görünüyor. Neto ve Şener döndü. İsmail dünkü antrenmanda sakatlandı. Bu sene bizim adımıza da kendileri adına da talihsizlik durumu var. Hafta içinde dinlendirdiğimiz bir oyuncuydu İsmail. Şener ve Neto en yakın dönecek olan isimler olarak görülüyor. Giuliano, Başakşehir maçında oynayamayacak gibi görünüyor. Alanya ve Beşiktaş maçları için bakacağız. Sahada olacak gibi görünüyor. Mehmet Ekici henüz iyileşmedi. Kendi hatalarımız, beceri ve beceriksizliğimiz bir tarafa, bir yandan da Fenerbahçe'yi öldürme ve güldürme seviyesinde hakem hataları, diğer taraftan da sakatlıklar çok canımızı acıttı. Hala da acıtıyor” ifadelerini kullandı.Başakşehir ve Beşiktaş karşısında mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, “Bunu değiştirecek tek faktör, diğer takımların, diğer maçlarda alacakları sonuçlar. Bu maçlar kazanılmazsa sıkıntılar devam eder gibi görünüyor. Fenerbahçe takımının Teknik anlamda sorumlusuyum. Düşüncelerimi açık şekilde anlatmaya çalışıyorum” dedi.Takım olarak yetersiz olmadıklarının altını çizen Kocaman, “Hafta içindeki açıklamalarımı ‘Biz yetersiziz ya da ben vazgeçtim’ anlamında söylemedim. Bizim Futbol dünyamız için söylüyorum ben bunu. Her şey o kadar aleni ve ortadaki. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar gibi bir durum söz konusu” dedi.Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi hakkında konuşan Aykut Kocaman, “Beni PFDK'ya sevk edenler herhalde ‘Biz şampiyon olamayız’ dememi manidar buldular. Aslında onları çok rahatlatacak bir açıklamaydı. Benim açıklamamda bu sezon belirginleşen sıkıntılı durumun olduğu gerçek. Biz saha içi gücümüzle, her takımı her sahada yenebilecek bir güçteyiz. Sözlerim çok açık. Oyuncu grubumuzdaki sakatlıklara rağmen her türlü mücadeleyi ortaya koyabilecek bir takımız. Bu sahada bizi hakkaniyetli şekilde yenen birisi olduğu zaman ben gidip tebrik eden birisiyim” dedi.Transfer döneminde herhangi bir kulübe gitmeyen Ozan Tufan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Aykut Kocaman, “Devre arasındaki basın toplantımızda benzer bir yanıt vermiştim. Kişisel olarak kimseyi cezalandırmak gibi bir düşüncem yok. Fenerbahçe'nin menfaatlerine zarar gelecek bir hareket yapmam. Ozan'ı kadroya almayarak daha net karar vermesini sağlamak istedim. Ancak transfer bitti ve önümüzdeki günlerde değerlendirme yapılacaktır. Bu durum olumlu mu olur, olumsuz mu olur, bilemem. Ancak bir değerlendirme yapmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.Skor