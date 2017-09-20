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Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu

Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu.13766
  • Giriş : 20.09.2017 / 13:41:00

Aykut Kocaman'ın Beşiktaş derbisi ile ilgili planları belli oldu.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Kulübü'nün Beşiktaş ile karşılaşmasına günler kaldı. Aykut Kocaman, Nabil Dirar'ın sakatlığı nedeniyle farklı bir plan hazırladı.

Tecrübeli hoca oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği Dirar’ın yerine kimi oynatacağını ve yeni görev dağılımını hesaplıyor. Aykut Kocaman oyun anlayışında zorunlu değişikliklere giderek hücumda yakalanan efektifliği sürdürmeyi planlıyor. Bu bölge için favori isim Alper olsa bile başarılı oyuncunun Dirar’dan farklı bir görevle de sahada olması bekleniyor.

Teknik heyet hafta boyunca fiziksel çalışmaların yanı sıra oyunculara bol bol bilgi aktarımı yapacak. Beşiktaş ile ilgili artı ve eksilerin yer aldığı çok geniş ve kapsamlı bir analiz hazırlayan teknik heyet derbide rakiplerini oyunculara ezberletecek. Ayrıca Alanyaspor maçının da raporu üzerine aktarımlarda bulunacak olan Kocaman ve ekibi Beşiktaş’ı tamamen durdurup üstünlük kurmanın planlarını yapıyor.

HABERTURK

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