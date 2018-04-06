Aykut Kocaman'ın şampiyonluk hesabı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de geriye kalan 7 maçta 21 puanı aldıkları takdirde şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.
Kayseri maçıyla birlikte Fenerbahçe’de artık yüzler gülmeye başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, 5-0’lık Kayserispor maçında oynanan oyundan ve skordan hayli memnun kaldı. Gelecek içinde umutlu konuşan Kocaman şunları söyledi: “7 maçta alacağımız 21 puan, bizi şampiyonluğa ve Devler Ligi’ne götürebilir. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Fenerbahçe, bir süredir Şampiyonlar Ligi’nden uzak. Artık buna son vermek istiyoruz. Oyuncularıma Kayseri maçıyla birlikte özgüven geldi. Kalan maçlarımızı da kazanıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürmek istiyoruz.”
“Önümüzde Osmanlı maçı var. Bu sene Kadıköy’de hiç istediğimiz şekilde puanlar kaybettik. Osmanlı maçı da çok kritik bir müsabaka. Küme düşme hattındalar, biz ise zirve için mücadele veriyoruz. Sert bir maç olacak. Bu karşılaşmada taraftara ihtiyacımız var. Onları pazar günü stadımıza bekliyoruz. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Camianın bir bütün halinde hareket etmesi gerekiyor.” Öte yandan dün Fenerbahçe, 53 yaşına giren Kocaman’ın doğum gününün kutladı ve Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Mutlu yıllar Aykut Kocaman” diye yazdı.
FANATİK
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