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Aykut Kocaman'ın yerine Hollandalı hoca yazıldı

Aykut Kocaman'ın yerine Hollandalı hoca yazıldı.11206
  • Giriş : 12.02.2018 / 08:41:00

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir hataya imza atıldı.

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Sepet Beşik

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin maç öncesinde stat hoparlöründen oyuncularının anons edildiği sırada büyük bir hata yapıldı.

teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat’ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.

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