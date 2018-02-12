Aykut Kocaman'ın yerine Hollandalı hoca yazıldı
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin maç öncesinde stat hoparlöründen oyuncularının anons edildiği sırada büyük bir hata yapıldı.
teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat’ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.
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