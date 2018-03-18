Aykut Kocaman: Konuşmaktan utanıyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün akşam Galatasaray ile oynanan mücadelenin ardından hakemlerle ilgili sert sözler sarfetti.
Kocaman maçın ardından, "Serdar, Soldado'yu künde hareketiyle tuş yapmak istedi. Görmedi. Giuliano'ya yapılan kırmızı kartlık hareket var, yine görmedi. Görmedi, görmedi, görmedi. Hakem konuşmaktan da utanıyorum." dedi.
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