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Aykut Kocaman: Konuşmaktan utanıyorum

Aykut Kocaman: Konuşmaktan utanıyorum.16700
  • Giriş : 18.03.2018 / 08:23:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fena patladı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün akşam Galatasaray ile oynanan mücadelenin ardından hakemlerle ilgili sert sözler sarfetti.

Kocaman maçın ardından, "Serdar, Soldado'yu künde hareketiyle tuş yapmak istedi. Görmedi. Giuliano'ya yapılan kırmızı kartlık hareket var, yine görmedi. Görmedi, görmedi, görmedi. Hakem konuşmaktan da utanıyorum." dedi.

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