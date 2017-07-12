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Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!.35725
  • Giriş : 12.07.2017 / 17:24:00

Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman 2 oyuncuyu takıma istiyor.

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Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Takımın yeniden başına gelen Aykut Kocaman, kadroya 2 ünlü oyuncuyu istiyor.

Geçtiğimiz sezondan sakatlığı devam eden Fernandao ve sadece 45 dakikalık kondisyonu bulunan Robin Van Persie'den oluşan hucüm hattı Kocaman'nın kafasındaki en büyük problem. Avrupa Ligi için UEFA'ya verilecek liste için son bir haftaya girilirken, sarı lacivertli teknik ekip forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.

UEFA'nın mali kriterleri nedeniyle bütçesini aşamayacak Fenerbahçe forvet transferi için daha çok kiralık formülüne sıcak bakıyor.

Hucüm hattı için konuşulan isimlerin başında Chelsea'de top koşturan Batshuayi ve Manchester City'de forma şansı bulamayan Bony. Bu iki futbocu için Chelsea ve Manchester City'nin kararlarını bekleyen Fenerbahçe forvet hattını gelecek haberlere göre belirleyecek.

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