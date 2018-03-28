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Aykut Kocaman, o oyuncuyu gönderiyor

Aykut Kocaman, o oyuncuyu gönderiyor.16700
  • Giriş : 28.03.2018 / 08:38:00

Teknik adam Aykut Kocaman, golcü oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor.

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Sepet Beşik

Karar verildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, golcü oyuncu Eljif Elmas'ı takımdan göndermek istiyor.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi halinde gelecek sezon da takımın başında kalması beklenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon yapılanması için yönetime verdiği ön raporda, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Eljif Elmas ile ilgili kararını bildirdi.

Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun yurt içi ya da yurt dışından başka bir ekibe kiralanmasının en akılcı çözüm olacağının kararını aldı. Deneyimli çalıştırıcı, raporunda bir stoper takviyesi de istedi. Forvet konusunda Janssen’in göstereceği performansın önemli olduğunun vurgusu da yapıldı.

AKŞAM

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