Aykut Kocaman: Ortayı kalabalık tutalım
Fenerbahçe'nin yeniden başına gelen teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında orta saha ve kanatlarda etkili olacak.
BU sezon 2’si Avrupa 2’si ligde olmak üzere sahasında çıktığı 4 maçta da galibiyet alamayan F.Bahçe bu kötü seriyi Beşiktaş derbisinde sona erdirmekte kararlı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da yapılan rakip analizlerinde oyuncularından Beşiktaş’ın en çok orta sahası ve kanatları konusunda uyarılarda bulunuyor.
TECRÜBELİ çalıştırıcı, Beşiktaş’ın orta sahadaki etkinliğinin önüne geçebilmek için oyuncularından bu bölgenin kalabalık tutulmasını isterken “Kanatlarımızı da sağlama alalım. Rakibin çıkışlarının önüne geçelim” dediği öğrenildi.
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