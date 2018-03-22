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Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam

Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam.16700
  • Giriş : 22.03.2018 / 08:16:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman fena patladı.

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Sepet Beşik

Son dönem alınan sonuçlarla morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman, hakemlere ve cezalara tepki gösterdi.

Sezon başından bu yana hakem hatalarına karşı sesini yükselten Aykut Kocaman “Sevmediğim bir durum ama yaşananlara itiraz etmemek mümkün değil. Sessiz kalıp bunlara razı olamam” dedi.

Hakemler hakkında verdiği demeçler sebebiyle eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın susmak gibi bir niyeti yok. Sezon başından beri yaşananlara tepki gösteren Kocaman “Belki bizden sessiz kalmamız bekleniyor ama bu durumu kabullenip razı olmamız söz konusu dahi olamaz” dedi. Derbi sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Aykut Kocaman, yaşananların kabul edilebilir hataların çok üzerinde olduğunu vurgularken “Kimseyi rahatsız etmeden hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Sakin kalmaya gayret ediyoruz. Ancak mümkün olmuyor. İtiraz ettiğimizde ceza alıyoruz. Sustuğumuzda mevcut düzen devam ediyor. Bunu kabul etmemizi beklemesinler” çıkışında bulundu.

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