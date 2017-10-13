Aykut Kocaman: Rakibiniz G.Saray değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kritik maç öncesi oyuncuları ile görüştü. Kocaman, takımın Malatyaspor maçına odaklanması gerektiğini, Galatasaray derbisini şimdilik düşünmemeleri gerektiğini belirtti.
Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla dün ilk kez tam kadro yapılan çalışma öncesinde sahada gerçekleştirdiği toplantıda, “Artık milli takımları unutun ve kafanızı lige verin. Biliyorum alınan sonuçlar nedeniyle birçoğunuz milli takımlardan dolayı büyük üzüntü yaşıyorsunuz. Ancak hayat devam ediyor ve önümüzde birbirinden önemli maçlar var. Bunlardan biri de sahamızda oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor maçı. Şimdi tüm gücünüzü bu maça verin” dedi. Galatasaray derbisini şu anda düşünmemelerini de futbolcularından isteyen Aykut Kocaman, “Şu anda rakibimiz Galatasaray değil. Biz her yönüyle Malatyaspor maçına odaklanmalıyız. sahamızda oynayacağımız bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmalıyız. Daha sonra hep birlikte Galatasaray derbisini düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.
HTSPOR
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