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Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp kutlayacağız

Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp kutlayacağız.11206
  • Giriş : 03.05.2018 / 13:25:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi hakkında konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarım kalan Beşiktaş derbisine siyah-beyazlı ekibin çıkmama kararına rağmen sahaya çıkarak kutlama yapacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Beşiktaş maça çıkmasa da biz sahada sonuna kadar bekleyeceğiz ve hak ettiğimiz finali kutlayacağız” ifadesini kullandı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, TFF’nin aldığı “Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak” kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, “Sahaya çıkmayacağız” açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.

‘HİÇBİR ŞEY BİZİ İLGİLENDİRMEYECEK’

Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, “Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek” ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR TOPLANIYOR

TFF’nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-Lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30’da Ülker Stadı’nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.

HABERTURK

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