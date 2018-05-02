Aykut Kocaman, şampiyon olsa da istifa edecek
Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman'ın takımı Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda dahi istifa edeceği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin kulüp olarak yaptığı itirazdan sonra teknik direktör Aykut Kocaman da, ayrıntılara girip sıkıntıları ve endişelerini dile getirdi. Sarı lacivertli kulüp, önceki gün Futbol Federasyonu’na başvurarak tüm maçların bu haftadan itibaren aynı saatte oynanmasını isterken, Aykut Kocaman da konuya farklı bir boyut getirdi.
Kocaman maçların aynı saatlerde oynanmamasının tüm gidişatı değiştireceği görüşünü dile getirdi ve alt ile orta sıralardaki takımların maçlarını ele aldı. Alanyaspor- Osmanlıspor maçının Cumartesi oynanacağını ve burada olası bir Osmanlıspor mağlubiyetinin Akhisar’ı rahatlatacağını düşünen Kocaman, Ege temsilcisinin son 2 haftaya Osmanlıspor’un 4 puan önünde gireceği için Galatasaray maçına kupa finalini de düşünerek çok fazla asılmayacağı kaygısını ortaya koydu.
Açıklanan fikstürün hem düşme, hem de kümede kalma yarışını etkileyeceğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, TFF’ye yaptıkları başvuruya olumlu yanıt verilmemiş olmasından dolayı endişelerini dile getiriyor. Gençlerbirliği-Antalya maçının da Akhisar-Galatasaray karşılaşmasından önce oynanacak olmasının kendilerine rahatsızlık verdiğini belirten Kocaman bu mücadelenin de 19.00’da başlayacak Akhisar-Galatasaray maçına etki edebileceği kaygısını taşıyor.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta Negredo ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Negredo ile yollar ayrılacağı öğrenildi.
Derbi sonrası Şenol Güneş tatile çıktı
Galatasaray derbisi sonrası teknik adam Şenol Güneş tatile çıktı.
Başakşehir'den dev derbi için çarpıcı yorum
Ve Medipol Başakşehir'in dev derbi ile ilgili dileği kabul olmadı.
Aziz Yıldırım açıkladı! Son kez aday oluyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, adaylık konusunda açıklama yaptı.
Beşiktaş yönetimi: Cumhurbaşkanı aramadı
Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama geldi.
Demirel: Beşiktaş futbolu gölgede bırakıyor
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.