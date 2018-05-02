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Aykut Kocaman, şampiyon olsa da istifa edecek

Aykut Kocaman, şampiyon olsa da istifa edecek.15401
  • Giriş : 02.05.2018 / 17:15:00

Aykut Kocaman'ın takımı şampiyon olsa da istifa edeceği iddia edildi.

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Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman'ın takımı Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda dahi istifa edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin kulüp olarak yaptığı itirazdan sonra teknik direktör Aykut Kocaman da, ayrıntılara girip sıkıntıları ve endişelerini dile getirdi. Sarı lacivertli kulüp, önceki gün Futbol Federasyonu’na başvurarak tüm maçların bu haftadan itibaren aynı saatte oynanmasını isterken, Aykut Kocaman da konuya farklı bir boyut getirdi.

Kocaman maçların aynı saatlerde oynanmamasının tüm gidişatı değiştireceği görüşünü dile getirdi ve alt ile orta sıralardaki takımların maçlarını ele aldı. Alanyaspor- Osmanlıspor maçının Cumartesi oynanacağını ve burada olası bir Osmanlıspor mağlubiyetinin Akhisar’ı rahatlatacağını düşünen Kocaman, Ege temsilcisinin son 2 haftaya Osmanlıspor’un 4 puan önünde gireceği için Galatasaray maçına kupa finalini de düşünerek çok fazla asılmayacağı kaygısını ortaya koydu.

Açıklanan fikstürün hem düşme, hem de kümede kalma yarışını etkileyeceğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, TFF’ye yaptıkları başvuruya olumlu yanıt verilmemiş olmasından dolayı endişelerini dile getiriyor. Gençlerbirliği-Antalya maçının da Akhisar-Galatasaray karşılaşmasından önce oynanacak olmasının kendilerine rahatsızlık verdiğini belirten Kocaman bu mücadelenin de 19.00’da başlayacak Akhisar-Galatasaray maçına etki edebileceği kaygısını taşıyor.

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